Gazze’deki Can Kaybı 64 Bin 231

HAYAT MÜCADELESİ ZORLAŞIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanları hız kesmeden devam ediyor. Bu durum, sivillerin hayatta kalma mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze’de kayıplar giderek artıyor.

SON 24 SAATTE AĞIR BİLANCO

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 84 sivilin cansız bedeninin ve 338 yaralı kişinin getirildiği bildiriliyor. Bakanlık, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart’tan bu yana toplamda 11 bin 699 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 49 bin 542 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

7 EKİM’DEN BU YANA AĞIR KAYIPLAR

Açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan kayıplar da bildirildi. Toplam can kaybının 64 bin 231’e, yaralı sayısının ise 161 bin 583’e yükseldiği vurgulanıyor.

İSRAİL’İN HEDEFİ YARDIM NOKTALARI

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, “Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 17 ölü ve 174 yaralı getirildi. Böylece yardım noktalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 356, yaralananların sayısı ise 17 bin 244’e ulaştı” deniliyor.