Gazze’deki Can Kaybı 64 Bin 300

GÖRÜNMEZ FELAKETİN ARTAN ETKİLERİ

Gazze’de yaşanan insani felaket etkisini sürdürüyor. İsrail’in bölgedeki saldırıları durmaksızın devam ederken, sivil halkın hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardıman altında olan Gazze Şeridi’nde can kaybı oranları giderek artıyor.

CAN KAYBINDAKİ KORKUNÇ RAKAMLAR

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılan açıklamalar, toplam can kaybının 64 bin 300’e ulaştığını ve yaralı sayısının 162 bin 5’e yükseldiğini gösteriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgiye göre, son 24 saat içinde 69 sivil hayatını kaybederken, 422 kişi de yaralandı. Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 11 bin 768 Filistinli’nin yaşamını yitirdiği, 49 bin 964 Filistinli’nin ise yaralandığı bildirildi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME TEHDİDİ

Bakanlık, son 24 saat içinde 3 Filistinlinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiriyor. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle toplam can kaybının 373’e ulaştığı, bu kayıpların 134’ünün çocuk olduğu ifade ediliyor.

HAYAT KURTARAN YARDIMLARA SALDIRILAR

Ayrıca, İsrail’in yardım noktalarına yönelik saldırılar da devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre, son 24 saat içinde 6 cansız beden hastanelere ulaştı ve 190 kişi yaralandı. “Geçim mücadelesinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 362’ye, yaralı sayısı ise 17 bin 434’ü geride bıraktı” deniliyor.