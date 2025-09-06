Gazze’deki Can Kaybı 64 Bin 400’e Ulaştı

İNSANLIK DIŞI TUTUM SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı tutumu devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, son gerçekleştirilen saldırılar sonrası bölgedeki durum hakkında bir açıklama yaptı.

SON 24 SAATTE CAN KAYBINA VE YARALILARA DİKKAT

Açıklamada, son 24 saat içinde 68 cenazenin hastanelere kaldırıldığı, 362 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İlgili açıklamada, “Kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda” denildi.

GIDA KRİZİ BÜYÜYOR

Ayrıca, son 24 saatte insani yardım ulaştırmaya çalışan 23 Filistinlinin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu şehit olduğu ve 143’ten fazla kişinin yaralandığı vurgulandı. Bu süreçte 27 Mayıs’tan bu yana yardım ulaştırmaya çalışan Filistinlilerin toplam sayısı 2 bin 385’e, yaralı sayısı ise 17 bin 577’ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte biri çocuk altı Filistinlinin yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekim 2023’ten bu yana kıtlık kaynaklı ölümlerin sayısı 135’i çocuk olmak üzere 382 oldu.

ÖLÜMLERİN SAYISI ARTMAKTA

Bakanlık, Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım savaşında en az 64 bin 368 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

GAZZE’DEKİ SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail makamları, 2 Mart’tan bu yana Gazze’deki tüm sınır kapılarını tamamen kapatmış durumdadır. Bu durum, bölgedeki 2,4 milyonluk nüfusu ciddi bir kıtlığa sürüklemiş bulunuyor. Birleşmiş Milletler destekli gıda güvenliği değerlendirmesi, Gazze’nin kuzeyinde kıtlık yaşandığını doğruladı ve bunun ay sonuna doğru güneye doğru yayılması öngörülüyor.

OLAYLARIN SEYRİ VE ULUSLARARASI HUKUK

İsrail ordusu, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı. O tarihten itibaren 11 bin 828 kişi yaşamını yitirdi ve 50 bin 326 kişi yaralandı. Bu saldırılar, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesi ve esir değişim anlaşmasını bozmuş oldu. Devam eden askeri harekat, cuma günü 700’üncü gününe girdi ve bölge büyük bir tahribata uğradı, yaygın bir kıtlıkla karşı karşıya kalındı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri vermişti. Ayrıca, İsrail’in bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda bir soykırım davasıyla karşı karşıya kaldığı bildiriliyor.