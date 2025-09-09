Gazze’deki can kaybı 64 bin 605

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden beri süregelen İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının bilançosunu güncelledi. Açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze’deki hastanelere 83 cansız beden ve 223 yaralı ulaştığı belirtildi.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana 12 bin 59 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 278 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 605’e, yaralı sayısı ise 163 bin 319’a yükseldi.

YARDIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

Bakanlığın açıklamalarına göre, İsrail, yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Son 24 saatte bu bölgelerde 14 cansız beden hastanelere ulaştı ve 37 kişi yaralandı. Açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında beklerken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 444’e, yaralananların sayısı ise 17 bin 831’e yükseldi.” ifadesine yer verildi.

BESLENME SORUNU CAN KAYBINI ARTIRIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, devam eden kuşatmanın büyük bir insani felakete dönüşmekte olduğunu vurguladı. Açıklamada, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve toplamda 399 kişiye ulaştığı ifade edildi. Açlık nedeniyle yaşamını yitirenler arasında 140 çocuk yer alıyor. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) Gazze’de kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 121 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını kaybettiği bildirildi.