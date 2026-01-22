Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 562’ye Ulaştı

gazze-deki-can-kaybi-71-bin-562-ye-ulasti

Gazze’de devam eden insani kriz, 7 Ekim 2023’ten bu yana etkisini artırarak sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi’ndeki can kayıplarına dair yeni verileri kamuoyuyla paylaştı.

ATEŞKES DÖNEMİNDE CAN KAYBI ARTIYOR

Açıklamada, son 48 saat içerisinde 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bakanlık, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025’te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının toplamda 477’ye ulaştığını bildirdi.

GENEL CAN KAYBINA DAİR KORKUTUCU RAKAMLAR

Ayrıca yapılan açıklamada, enkaz altından kurtarılanların sayısının 713’e, yaralı sayısının ise bin 301’e yükseldiği belirtildi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71 bin 562’ye çıktığı ve toplam yaralı sayısının 171 bin 379’a ulaştığı aktarıldı.

