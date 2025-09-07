Gazze’deki Ölü Sayısı 64 Bin 368

GİDEREK KÖTÜLEŞEN DURUM

Gazze’de devam eden insanlık dramı, İsrail ordusunun bölgedeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiği saldırılarla sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen saldırıların bilançosuna dair son verileri açıkladı.

KAYIP SAYILARI ARTMAKTA

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 87 cansız bedenin ve 409 yaralının getirildiği belirtildi. Cenazelerin içerisinden 4’ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu bildirildi. İsrail’in Gazze’de ateşkesi tek taraflı şekilde bozduğu 18 Mart’tan bu yana 11 bin 911 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 bin 735 Filistinlinin de yaralanmış durumda olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sonucunda ölü sayısının 64 bin 368’e, yaralı sayısının da 162 bin 776’ya ulaştığını aktardı.

YARDIM ALANLARINDAKİ KAYIPLAR

Ayrıca, İsrail’in yardım noktalarına yönelik saldırılarına devam ettiği vurgulandı. Son 24 saat içinde 31 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi.” ifadesi yer aldı.