“Gazze’den Tehcir Planına Karşıyız”

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik olarak 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Gazze konusunda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

BİZİM İÇİN HÜKÜMSÜZDÜR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı konuşmada, “İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Filistin halkının Gazze’den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.” dedi.

Fidan ayrıca, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin’deki saldırılarına devam etmesine izin verilmesi durumunda, “bu sadece Filistinlilerle kalmaz, bütün bölgeyi ateşe atar.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya’nın aralarında bulunduğu ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetinin, Filistin meselesinde diplomatik açıdan önemli bir kırılma olduğunu vurguladı. Fidan, “Gazze’de işlenen vahşet insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir.” şeklinde konuştu.