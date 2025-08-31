Gazze İçin Yardım Planı Değişiyor

YARDIM OPERASYONLARI DURACAK

İsrailli bir yetkili, Associated Press’e verdiği bilgilerde, Gazze kentine yönelik havadan yardım operasyonlarının gelecek günlerde sonlandırılacağını ve kuzeye giden yardım kamyonlarının sayısının azaltılacağını belirtti. Yetkili, bunun, yüz binlerce sivilin güneye tahliyesi hazırlıkları kapsamında alınan bir karar olduğunu ifade ediyor.

GAZZE KENTİ SAVAŞ BÖLGESİ OLDUM

İsrail ordusu, Gazze’yi Hamas’ın merkezi olarak tanımlayarak burada bulunan tünel ağlarının hala aktif olduğunu söyledi. Son haftalarda şehir çevresinde gerçekleştirilen bombardımanlar hız kazandı. Hâlâ devam eden savaşta, Gazze’deki can kaybı 63 bini geçti.

Son zamanlarda neredeyse her gün yapılan havadan yardımlar birkaç gündür durumu kritik bir noktaya geldi. İsrail ordusu, yardımların neden kesildiği ve nasıl devam edeceği konularında sorulan sorulara yanıt vermiyor. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilere güneye gitmeleri yönünde çağrıda bulunarak tahliyenin “kaçınılmaz” olduğunu aktarıyor.

BÜYÜK GÖÇÜN TEHDİTİ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze kentindeki geniş çaplı tahliyenin insani krizi derinleştireceğini dile getirerek, “Böylesi bir göçün güvenli ve onurlu şekilde yapılması imkânsız” dedi. Birleşmiş Milletler’e göre yalnızca geçen hafta 23 bin kişi Gazze’yi terk etti. Ancak göç edenler, güneyde de altyapının çökmüş olduğunu ve yeni gelenleri barındıracak kapasitenin bulunmadığını aktarıyor.