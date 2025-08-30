Gazze’nin Kuzeyi Boşaltılıyor Planı

İsrailli bir yetkili, Associated Press’e verdiği bilgilerde, Gazze kentine yönelik havadan yapılan yardım operasyonlarının önümüzdeki günlerde durdurulacağını ve kuzeye ulaşan yardım kamyonlarının sayısının azaltılacağını duyurdu. Bu durum, yüz binlerce sivilin güneye tahliye edilmesi kapsamında alınan bir karar olarak açıklandı.

GAZZE “SAVAŞ BÖLGESİ” OLDU

İsrail ordusu, Gazze kentini Hamas’ın merkezi olarak tanımlamakta ve buradaki tünel ağlarının aktif olduğunu iddia ediyor. Son günlerde kent çevresindeki bombardımanların yoğunluğu arttı. Gazze’deki savaş, 23. ayında can kaybının 63 bini aşmasıyla devam ediyor.

YARDIMLAR TAHLİYE İÇİN DURDURULDU

Son haftalarda, neredeyse her gün gerçekleştirilen havadan yardım faaliyetleri birkaç gündür kesilmiş durumda. İsrail ordusu, yardımların durma nedenleri ve nasıl devam edeceği hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilere güneye doğru hareket etmeleri çağrısında bulunarak tahliyenin “kaçınılmaz” olduğunu belirtti.

BÜYÜK ÇAPLI GÖÇ İHTİMALİ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze kentindeki geniş çaplı bir tahliyenin insani durumu daha da kötüleştireceğini vurguladı. Spoljaric, “Böylesi bir göçün güvenli ve onurlu şekilde yapılması imkansız” dedi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, sadece geçen hafta 23 bin kişi Gazze’yi terk etti. Ancak yeni göç edenler, güneyde de altyapının bozulmuş olduğunu ve gelenleri karşılayacak kapasitenin bulunmadığını aktarıyor.