Gazze’nin Kuzeyindeki Yardımlar Durdurulacak

İsrailli bir yetkili, Associated Press’e verdiği bilgiye göre, önümüzdeki günlerde Gazze kentine yapılan havadan yardım operasyonlarının durdurulacağını ve kuzeye gelen yardım kamyonlarının sayısının azaltılacağını ifade etti. Bu durumun, yüz binlerce sivilin güneye tahliyesi hazırlıkları kapsamında alındığı belirtiliyor.

GAZZE KENTİ “SAVAŞ BÖLGESİ” OLDU

İsrail ordusu, Gazze’yi Hamas’ın kalesi olarak nitelendirerek, buradaki tünel ağlarının hâlâ aktif olduğunu iddia ediyor. Son haftalarda kent çevresindeki bombardımanlar yoğunlaştı. Gazze’de savaşın 23. ayına girdiği bu dönemde, can kaybının 63 bini aştığı bildiriliyor.

YARDIMLAR DURMA NOKTASINDA

Son zamanlarda neredeyse her gün gerçekleştirilen havadan yardımlar, birkaç gündür durmuş durumda. İsrail ordusu, yardımların neden kesildiği ve nasıl devam edeceği konusundaki soruları yanıtsız bırakıyor. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilere güneye doğru gitmeleri çağrısı yaparak, tahliyenin “kaçınılmaz” olduğunu dile getiriyor.

BÜYÜK ÇAPLI GÖÇ UYARISI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze kentinde geniş çaplı bir tahliyenin insani krizi daha da derinleştireceğini belirterek, “Böylesi bir göçün güvenli ve onurlu şekilde yapılması imkansız” yorumunda bulundu. Birleşmiş Milletler’e göre sadece geçen hafta 23 bin kişi Gazze kentini terk etti. Ancak göç edenler, güneyde altyapının çökmüş durumda olduğunu ve yeni gelenleri kabul edecek kapasitenin bulunmadığını bildirdiler.