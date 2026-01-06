Gazze Şeridi’nde Can Kaybı 71 Bin 391’e Yükseldi

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail’in düzenlediği saldırılar sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde bir kişi yaşamını yitirdi.

ATEŞKES SONRASI YARALILAR ARTMAKTA

Ateşkesin başlamasından itibaren yaralı sayısı 199’a ulaştı. Ayrıca, enkaz alanlarında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren bir kişi daha bulundu. Son bir haftada gerçekleşen olaylarla birlikte, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 424’e yükseldiği, yaralı sayısının ise bin 199’a çıktığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI ARTMAKTADIR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, toplam can kaybı 71 bin 391’e, yaralı sayısı ise 171 bin 279’a ulaştı.