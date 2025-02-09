Gazze Üzerine Özgür Özel’e Tepkiler Arttı

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARINA TEPKİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalara çeşitli tepkiler gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Çelik, “Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir” ifadesini de kullandı.

CEVDET YILMAZ’IN DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur” diyerek, Filistin davasına duyulan desteğin bizzat Filistinli kardeşler tarafından tanık olunduğunu vurguladı. Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze’de ateşkesin sürekli hale gelmesini, insani yardımların ulaştırılmasını ve 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK’İN SÖZLERİ

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanının 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını siyasi hayatının en temel ilkeleri arasında gördüğünü belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanının Hamas ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin ne kadar önemli olduğunu ve siyasi yasaklı olduğu dönemlerde dahi bu konudaki tutumunu değiştirmediğini ifade etti. “Özgür Özel ise, İsrail’in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas’a terörist demiştir” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanının siyasi hayatı boyunca mazlum halkların yanında olduğunu, Gazze’deki soykırıma karşı sesini yükseltenin Türkiye olduğunu belirtti. Bakan, “Gazze katliamları hakkında duruşu net olmayanların bunu sorgulamaya da hakkı yoktur” diyerek, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’UN GÖRÜŞLERİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, Cumhurbaşkanının Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamanın siyasi şuursuzluktan ibaret olduğunu ifade etti. Tunç, Cumhurbaşkanının Filistin’in bağımsızlığı için en net duruşu gösterdiğini ve her platformda bu konuyu savunduğunu dile getirdi. “Cumhurbaşkanımız, Gazze’de katledilen masumların hakkını savunmuştur” dedi.

KATEGORİK BAKANLARIN TEPKİLERİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanının Filistin davasının en güçlü savunucusu olduğunu ve hiçbir siyasi karalama ya da algı operasyonlarının bu gerçeği değiştiremeyeceğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, Cumhurbaşkanının Filistin meselesine duyduğu hassasiyeti her platformda dile getirdiğini ve bu konuda duruşunun net olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN KARARLI DURUŞU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanının her zaman mazlumların sesi olmaya devam ettiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, “Cumhurbaşkanımızın zalimlerin karşısında dik duruşu, mazlumların umudu ve sessizlerin gür sesi olduğu dünyanın kabul ettiği bir hakikattir” diyerek, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olacağını ifade etti.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin Filistin davasına olan kararlılığını ve Cumhurbaşkanının bu konudaki duruşunu gözler önüne seriyor.