“Gazze’ye Gıda Yardımı Gerek”

ABDÜLKADİR İPEK YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdülkadir İpek, şimdi de sosyal medya paylaşımı nedeniyle tekrar gözaltına alındı. Yurt dışına çıkış yasağı bulunan İpek, yaptığı bir paylaşım sonucunda dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALI PAYLAŞIM

İpek “Kadir İpek” username ile X hesabından, “Gazze’ye gıda yardımı ile birlikte prezervatif de gönderilmeli” şeklinde bir gönderi paylaştı. Bu paylaşım üzerine işlem başlatıldı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı.

EMNİYETTE GEÇİRDİĞİ GECE SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Geceyi emniyette geçiren İpek, polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İpek, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “Gazze ile ilgili paylaşımımı nedeniyle gözaltına alındım. Herhangi bir kötü niyetim olmayan tweetti. Gazze’de çocukların katliamın içinde doğması beni üzen bir şeydi. Bununla ilgili öneride bulundum ama birçok kişi tarafından kötü niyetli olarak algılandı,” dedi.