“Gazze’ye İnsani Yardım Çağrısı”

SLAVENYA’DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Slovenya’dan önemli bir açıklama geldi. Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek amacıyla Almanya, Fransa ve İngiltere’nin sunduğu ortak açıklamanın “tam destek” bulduğu vurgulandı.

İNSANİ YARDIM ENGELİNİN KALDIRILMASI TALEBİ

Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişlerini 50 gündür engellediği ve bunun sivillerin açlık, salgın hastalık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğu ifade edildi. Slovenya’nın, “bu engelin bir an evvel kaldırılmasını” istediği ve ateşkes çağrısı yaptığı belirtildi. Ayrıca, Slovenya’nın İsrail’in insani yardımları siyasallaştırmasını ve Gazze’deki durumu daha da kötüleştiren tüm eylemleri kınadığı, Batı Şeria’daki durumun da kabul edilemez olduğu kaydedildi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlıklarından yapılan önceki günkü ortak açıklamada da, İsrail’in 50 gündür Gazze’ye insani yardım girişlerini engellediği ve bunun barış umudunu zedelediği ifade edildi. Açıklamada, “İnsani yardım, hiçbir zaman siyasi bir araç olarak kullanılmamalı” değerlendirmesi yer aldı.