Gazzede 66 Filistinli Hayatını Kaybetti

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik devam eden katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Gazze kentinin merkezi Vahdet Caddesi üzerindeki sivillerin bulunduğu bir meydana gerçekleştirilen bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de çeşitli saldırılar düzenlendi.

KİŞİSEL ZARARLAR

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve saldırarak bazı Filistinlileri yaraladı. Bunun yanı sıra, kuzeybatıda bulunan “Zikim” bölgesinde, yardım bekleyen 9 Filistinli İsrail ateşi sonucu yaşamını yitirdi. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına yönelik düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu toplamda 49 Filistinli hayatını kaybetti.

HEDEF ALINAN SİVİLLER

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda, sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı son hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu devam eden saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.