Gazzede Can Kaybı 64 Bin 400

İNSANLIK DIŞI TUTUM DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı tutumu sürmekte. İsrail’in Gazze’deki son saldırılarının ardından Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak, güncel durumu kamuoyuyla paylaştı.

SON DURUM RAKAMLARI

Açıklamada, son 24 saat içinde 68 cenazenin hastanelere kaldırıldığı, 362 kişinin de yaralandığı belirtildi. Toplam yaralı sayısının 162 bin 367’ye çıktığı vurgulandı. Ayrıca, “Kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda” ifadesi yer aldı.

HAYAT KAYIPLARI VE YARDIM ÇABALARI

Bakanlık, insani yardım ulaştırmaya çalışan 23 Filistinlinin, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu şehit olduğunu, 143’ten fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. 27 Mayıs’tan beri yardım ulaştırmaya çalışan Filistinlilerin toplam sayısının 2 bin 385’e, yaralı sayısının ise 17 bin 577’ye ulaştığı ifade edildi. Son 24 saat içinde biri çocuk, toplam altı Filistinlinin yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybettiği belirtilerek, Ekim 2023’ten bu yana kıtlık nedeniyle gerçekleşen ölü sayısının 135’i çocuk olmak üzere 382’ye yükseldiği duyuruldu.

HAZIRKLIKLAR VE SALDIRILARIN SONUCU

Bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında Ekim 2023’ten bu yana en az 64 bin 368 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı ve 2 Mart’tan bu yana Gazze’deki tüm sınır kapılarını tamamen kapatarak, bölgedeki 2,4 milyonluk nüfusu kıtlığa sürükledi. BM destekli gıda güvenliği değerlendirmesi, Gazze’nin kuzeyinde kıtlık olduğunu doğrulamış bir durumda ve bunun ayın sonuna doğru güneye yayılması bekleniyor.

ULUSLARARASI HUKUK MÜCADELESİ

İsrail ordusunun 18 Mart tarihinden beri sürdürdüğü saldırılarda 11 bin 828 kişinin hayatını kaybettiği, 50 bin 326 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bu saldırılar, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesin ve esir değişim anlaşmasının ihlaline neden oldu. Devam eden askeri harekat, cuma günü 700’üncü gününe girdi ve bölge geniş çaplı kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise geçtiğimiz yıl İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail, bölgeye yönelik savaşı sebebiyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla da muhatap kalıyor.