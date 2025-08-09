Gazzede Çatışmalar: Tepkiler Devam Ediyor

TEPKİLER SÜRÜYOR

İsrail hükümetinin Gazze’de “tam işgal” planına karşı hem uluslararası alanda hem de kendi içinde tepkiler devam ediyor. İsrail’de yaklaşık 300 mimar ve şehir plancısı, “Yıkımı Durdurun, Gazze’nin Yeniden İnşaasına Evet” başlıklı bir dilekçe imzaladı. Haaretz gazetesinin verdiği bilgilere göre dilekçede, “Gazze Şeridi’ndeki şehirlerden ve sivil bölgelerden yapılan yıkım, öldürme, aç bırakma ve toplu sürgün eylemlerine derin bir şok duyuyoruz” açıklaması yer aldı. Dilekçede şu ifadeler bulunuyor: “7 Ekim’de Hamas’ın işlediği korkunç suçları unutamayız; katliam, yıkım ve sınır bölgelerindeki sivillerin kaçırılması. Ancak bu zulümler, sivillere, kadınlara ve çocuklara ayrım gözetmeksizin zarar verilmesini veya Gazze Şeridi’nin neredeyse tamamen yıkılmasını haklı çıkarmaz.” Dilekçede, 280 binden fazla konutun yanı sıra 2 bin 300 eğitim kurumu, çok sayıda hastane ve klinik, yüzlerce cami, kilise, pazar, dükkan, fabrika, altyapı ve tarım arazisinin yıkıldığı ifade ediliyor.

YASAL SORUMLULUKLARDAN KAÇIYORLAR

İsrail’de süren soykırım savaşı, Gazze’de en az 60 bin kişinin yaşamını yitirmesine ve yüzbinlerce insanın yerinden edilmesine yol açtı. Açlık savaşıyla bu soykırımı sürdüren Netanyahu hükümeti, güvenlik kabinesinde yaptığı yeni bir toplantıda felaketlere yol açacak planı onayladı. Yediot Aharonot gazetesinin aktardığına göre, güvenlik toplantısında “işgal” kelimesinin kullanılmaması dikkat çekti. Yasal sorumluluklardan kaçınmak adına “kontrol” ifadesi tercih edildi.

ORDU VE HÜKÜMET ARASINDAKİ ÇATIŞMA

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, güvenlik kabinesinde Genelkurmay Başkanı ile bakanlar arasında tartışmalar oldu. İsrail ordusunun, Netanyahu hükümetinin aksine, tamamen işgal planına karşı çıktığı, bu durumun rehinelerin hayatını tehlikeye atacağı düşünüldü.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, güvenlik kabinesinin aldığı bu kararı “daha çok felakete öncülük edecek bir felaket” şeklinde tanımladı. Lapid, aşırı sağcı bakanlar Ben Gvir ve Smotrich’in, Netanyahu’yu aylar sürecek, rehinelerin ve askerlerin ölümüne yol açacak bir hamleye sürüklediğini belirtti. Bu durumun, İsrailli vergi mükelleflerine on milyarlara mal olacağını ve nihayetinde diplomatik çöküşle sonuçlanacağını ifade etti.

REHİNE AİLELERİNDEN ŞİDDETLİ TEPKİ

İsrailli Rehine ve Kayıp Aileleri Forumu, güvenlik kabinesinin kararının ardından sert bir açıklama yaptı. Aileler, “Bu gece, İsrail hükümeti hayatta kalan rehineleri ölüme, yaşamını yitiren rehineleri ise ortadan kaybolmaya mahkum etti” dedi. Açıklamada ayrıca, “Kabinenin Gazze Şeridi’ni işgal etme sürecini başlatma kararı, rehinelerin terk edildiğinin resmi bir beyanıdır ve askeri kademenin tekrar tekrar yaptığı uyarıları ve İsrail halkının çoğunluğunun açık isteğini tamamen göz ardı etmektedir” sözlerine yer verildi.