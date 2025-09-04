Gazzede İkinci Aşama Başlamıştır

İNSANİ FELAKET GAZZE’DE SÜRÜYOR

Gazze’de insani bir kriz tüm acısıyla devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze’yi “tamamen işgal” planının hayata geçirileceği duyuruldu.

İŞGALİN İLK AŞAMASI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze’nin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını ve saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını aktardı. Ayrıca ordu, bir rehinenin cansız bedenine ulaştıklarını da bildirdi.

İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “Gazze’deki Gideon operasyonlarının ikinci aşaması başladı.” ifadesini kullandı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği kaydedildi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 746’ya, yaralı sayısı ise 161 bin 245’e ulaştı.