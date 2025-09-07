Gazzede Ölü Sayısı 64 Bin 368

Gazze’de devam eden insanlık dramı giderek derinleşiyor. İsrail ordusunun bölgedeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla sürdürdüğü saldırılar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten beri süregelen bu saldırıların bilançosuna dair en son rakamları kamuoyuna duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 64 BİN 368 OLDU

Yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 87 cenazenin ve 409 yaralının getirildiği belirtildi. Cenazeler arasında, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillerin de olduğu ifade edildi. İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı şekilde bozduğu 18 Mart’tan bu yana 11 bin 911 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 50 bin 735 kişinin de yaralandığı açıklandı. Bakanlık, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların bilançosunu da güncelleyerek, hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 368’e, yaralı sayısının ise 162 bin 776’ya ulaştığını bildirdi.

YARDIM BÖLGELERİNDE ÖLÜMLER SÜRÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım noktalarına yönelik saldırıların devam ettiğine de dikkat çekti. Son 24 saat içerisinde hastanelere gelen 31 cansız bedenin yanı sıra 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi.” ifadeleri yer aldı.