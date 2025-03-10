Gazzeli Balıkçı, Buzdolabından Sal Yaptı

İSRAİL’İN SALDIRILARI BALIKÇILIK SEKTÖRÜNE ZARAR VERİYOR

İsrail’in Gazze’deki saldırıları devam ediyor ve bu durum balıkçıları da olumsuz etkiliyor. 15 ay boyunca süren saldırılar sonucunda, pek çok balıkçı teknesi hasar gördü ve bu, gelir kaybına yol açtı.

YENİ AVLANMA YOLU ARAYIŞI

Zor durumda kalan Gazzeli balıkçı Halid Habib, yaşadığı çaresizlik karşısında eski bir buzdolabı kapağını çeşitli malzemelerle sal yaparak avlanma çabasına girdi. Çelik tellerle oluşturduğu kafeste balık avlamaya başladı. Habib, hem ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak hem de biraz satış yapabilmek için avlanmaya devam ediyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİYLE AVLANMAK ZORLAŞIYOR

Habib, avlanma zorluklarını dile getirerek, “Ateşkes olsa da avlanmak yine de zor. Limanın dışına çıkamıyoruz çünkü İsrail askerleri çıkarsak bizi vuracaklarını söylüyor. Çok sayıda balıkçıyı bu şekilde yaraladılar.” ifadelerini kullanıyor.

BM’DEN BALIKÇILIK HAKKINDA ENDİŞELİ UYARI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, bölgedeki balıkçılığın önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, sektörün çökme noktasına geldiği uyarısında bulunuyor. Ekim 2023 ile Nisan 2024 döneminde günlük av oranının yüzde 7.3’e kadar düştüğü ve 17 milyon dolarlık kayıp oluştuğu bildirilmekte.