Gazzeli Hasta, İtalya’da Hayatını Kaybetti

KIRILAN YAŞAMLAR

İtalya’nın ANSA ajansının haberine göre, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırıların neden olduğu kıtlık, Gazzelilerin yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İnsani yardım çerçevesinde Pisa kentine gönderilen 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına ulaştı ve hastaneye sevk edildi. Hastane yetkilileri, şiddetli yetersiz beslenme problemi nedeniyle Zuhri’nin sağlık durumunun kritik olduğunu, tedavi esnasında solunum sorunları yaşadığını ve kısa bir süre içinde kalbinin durduğunu belirtiyor. Yetkililer, Zuhri’nin İtalya’ya getirilişinin üzerinden yalnızca 24 saat geçtikten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

KÜRESEL İNSANİ FELAKET

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalarının sürdüğü Gazze Şeridi, açlık ve kıtlık koşullarının yayıldığı bir insani felaketle karşı karşıya. Su, ilaç, tıbbi malzemeler ve hijyen ürünlerinin karşılanamadığı bu bölgedeki açlık, başta çocuklar olmak üzere, yaşam kaybına neden oluyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in bu durumu “açlık ve susuzluğu silah olarak” kullanmakla suçluyor. İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve yardım akışını sınırlaması nedeniyle Gazze’deki açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 108’i çocuk olmak üzere 251’e yükseldi.