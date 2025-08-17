Gazzeli Kadın İtalya’da Hayatını Kaybetti

ABLUĞA NEDENİYLE GIDA KITSILIĞI DEVAM EDİYOR

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar, Gazze’deki yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. İtalya’nın insani yardım operasyonu çerçevesinde, 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi Pisa kentine tahliye edildi ve hastaneye nakledildi. Hastane yetkilileri, şiddetli yetersiz beslenmeden dolayı sağlık durumunun kritik seviyede olduğunu vurguladı. Yapılan tedavi esnasında Zuhri’nin solunum sıkıntısı yaşadığı ve kısa bir süre sonra kalbinin durduğu belirtildi.

İNSANİ FELAKETİN DERİNLEŞMESİ

İtalya’ya getirilmesinin üzerinden sadece 24 saat geçmeden Zuhri’nin yaşamını yitirdiği açıklandı. Gazze Şeridi, İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişlerini kısıtlayan sıkı abluka altında, açlık, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçların bulunamadığı büyük bir insani felaket yaşıyor. Özellikle çocuklar, açlık nedeniyle yaşamlarını kaybediyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını iddia ediyor.

ÖLÜM SAYISINDAKİ ARTAN RAKAMLAR

İsrail’in sınır kapılarını kapatarak yardım girişini sınırlaması, Gazze’deki durumu daha da ağırlaştırıyor. Açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 251’e ulaşırken, bu rakamın 108’inin çocuk olduğu ifade ediliyor. Gazze’deki insani kriz derinleşirken, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalması tartışmalara yol açıyor.