Gazzeli Kadın, Tedavi İçin İtalya’ya Götürüldü

KITLIK VE İNSANİ FELAKETİN ETKİLERİ

İtalyan ANSA ajansına göre, İsrail tarafından uygulanan abluka ve saldırılar, Gazzeli halkın yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya’nın insani yardım çerçevesinde Pisa kentine tahliye edilen 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına vardığında hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri, Zuhri’nin “şiddetli yetersiz beslenme” nedeniyle sağlık durumunun kritik olduğunu ve tedavi sırasında solunum problemleri yaşadığını ifade etti. Kısa bir süre sonra kalbinin durduğu açıklandı. Gerekli tedavi için İtalya’ya götürülen Zuhri, sadece 24 saat içinde yaşamını yitirdi.

GELİŞEN İNSANİ KRİZİN BOYUTLARI

Gazze Şeridi, İsrail’in sıkı ablukası ve saldırıları altında açlık, su yetersizliği, ilaç ve tıbbi malzeme bulamama gibi insani felaketlerle karşı karşıya kalıyor. Yerel ve uluslararası gözlemciler, başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümlerin arttığını bildiriyor. Çeşitli çevrelerden gelen yorumlar, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığı yönünde. Bunun sonucunda, Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 251’e, bunların 108’inin çocuk olduğuna ulaştığı bildirildi.

