Gebze’de Bıçaklı Kavga, Polis Yaralı

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, önceden var olan bir husumet nedeniyle iki grup arasında tartışma başladı. Kısa bir süre içinde büyüyen bu tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşüyor.

KARDEŞLER YARALANDI, POLİS MEMURU DA ETKİLENDİ

Olayda, 11 yaşındaki E.M. ile 20 yaşındaki kardeşi E.H.M. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken, arbede sırasında bir polis memuru yere düşerek hafif şekilde yaralanıyor.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen B.B. ve H.Y.B. isimli kardeşleri gözaltına alıyor. Yaralılara, kardeşler ile polis memuru hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılıyor.