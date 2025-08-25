Gece Düşüşü: Bitcoin 110.600 Dolar!

BITCOIN’İN SERT DÜŞÜŞÜ

Hafta içinde 118 bin doları test eden Bitcoin, 25 Ağustos gecesi yaşadığı sert bir düşüşle 110.600 dolara kadar geriledi. Kısa bir süre içinde gerçekleşen bu değer kaybı, piyasada panik satışları başlattı.

BALİNA ETKİSİ VE SATIŞ BASKISI

Piyasa analistleri, bu ani düşüşün büyük yatırımcıların, yani balinaların, toplu satışlarıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Yüksek hacimli işlemler, piyasada zincirleme bir satış baskısı oluşturdu.

Bitcoin’deki çöküşün ardından, Ethereum, Solana ve diğer altcoinlerde de benzer oranlarda kayıplar yaşandı. Bunun sonucunda yatırımcılar, portföylerini yeniden gözden geçirmeye başladı.

GÜNCEL FİYAT VE ANALİZ

25 Ağustos sabahı itibarıyla Bitcoin, 112.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, 110 bin doları kritik destek, 118 bin doları ise güçlü direnç seviyesi olarak değerlendiriyor. Bitcoin’in kısa sürede 7 bin doların üzerinde değer kaybetmesi, yatırımcıların panik satış yapmasına neden oldu. Uzmanlar, benzer dalgalanmaların gelecekte de yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.