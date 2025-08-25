Ekonomi

Gece Kripto Panik: Bitcoin 110.600 Dolar!

gece-kripto-panik-bitcoin-110-600-dolar

BITCOIN’DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Hafta içerisinde 118 bin doları test eden Bitcoin, 25 Ağustos gecesi gerçekleşen ani bir düşüşle 110.600 dolara kadar geriledi. Kısa bir zaman diliminde yaşanan bu değer kaybı, piyasada ciddi panik satışlarını tetikledi.

BALİNA ETKİSİ: ZİNCİRLİ SATIŞ BASKISI

Piyasa analistleri, bu ani hareketin büyük yatırımcıların, yani balinaların, toplu satışlarından kaynaklandığını ifade ediyor. Yüksek hacimli işlemler, piyasada zincirleme bir satış baskısı yaratma etkisi gösterdi.

Bitcoin’deki bu düşüşün hemen ardından Ethereum, Solana ve diğer altcoinlerde de benzer oranda değer kayıpları yaşandı. Yatırımcılar, portföylerini yeniden değerlendirmeye başladı.

GÜNCEL FİYAT DURUMU

25 Ağustos sabahı itibarıyla Bitcoin, 112.000 dolardan işlem görüyor. Analistler, 110 bin doların kritik destek seviyesi, 118 bin doların ise güçlü direnç seviyesi olduğunu vurguluyor. Bitcoin’in kısa sürede 7 bin dolardan fazla değer kaybetmesi, yatırımcıları panik satışa yönlendiriyor. Uzmanlar, benzer dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de olabileceği konusunda uyarıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Trump’tan Abc Ve NbC’ye Sert Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden ABC ve NBC'yi "sahte haber" yaymakla eleştirerek, yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti.
Gündem

Kuvvetli Yağış Uyarısı: D. Karadeniz Dikkat!

Son hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz ve Ordu'da şiddetli yağış, Marmara'nın güneyi ile Ege'de güçlü rüzgâr öngörülüyor. Güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerini aşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.