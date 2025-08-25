Gece Kripto Panik: Bitcoin 110.600 Dolar!

BITCOIN’DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Hafta içerisinde 118 bin doları test eden Bitcoin, 25 Ağustos gecesi gerçekleşen ani bir düşüşle 110.600 dolara kadar geriledi. Kısa bir zaman diliminde yaşanan bu değer kaybı, piyasada ciddi panik satışlarını tetikledi.

BALİNA ETKİSİ: ZİNCİRLİ SATIŞ BASKISI

Piyasa analistleri, bu ani hareketin büyük yatırımcıların, yani balinaların, toplu satışlarından kaynaklandığını ifade ediyor. Yüksek hacimli işlemler, piyasada zincirleme bir satış baskısı yaratma etkisi gösterdi.

Bitcoin’deki bu düşüşün hemen ardından Ethereum, Solana ve diğer altcoinlerde de benzer oranda değer kayıpları yaşandı. Yatırımcılar, portföylerini yeniden değerlendirmeye başladı.

GÜNCEL FİYAT DURUMU

25 Ağustos sabahı itibarıyla Bitcoin, 112.000 dolardan işlem görüyor. Analistler, 110 bin doların kritik destek seviyesi, 118 bin doların ise güçlü direnç seviyesi olduğunu vurguluyor. Bitcoin’in kısa sürede 7 bin dolardan fazla değer kaybetmesi, yatırımcıları panik satışa yönlendiriyor. Uzmanlar, benzer dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de olabileceği konusunda uyarıyor.