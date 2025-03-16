Gece Kulübü Yangını: En Az 50 Ölü

Kuzey Makedonya’nın Kocani kasabasında bir gece kulübünde düzenlenen konser sırasında çıkan yangın, korkunç bir facia ile sonuçlandı. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, etkinlikte bulunan yaklaşık 1500 kişiden en az 50’si yaşamını yitirdi. Yetkililer, ölen ve yaralananların kesin sayısını belirlemeye çalıştıklarını, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

yangın hızla yayıldı

Görgü tanıklarının ifadeleri, yangının kulübün tavanına ve çatısına hızla ulaştığını gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, alevler içinde kalan bir binayı ve gökyüzüne yükselen yoğun dumanı gösteriyor. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi; fakat konser sırasında kullanılan sahne ekipmanlarının kısa devre yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Alevlerin kısa sürede yayılması ve yoğun duman, kulüpteki pek çok kişinin çıkış yollarına ulaşmasını engelledi.

itfaiye ve ambulanslar olay yerinde

Olay sonrasında, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken yaralılar, çevredeki hastanelere taşındı. Kuzey Makedonya’nın yetkilileri, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ayrıca, “Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirleniyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı” şeklinde bir açıklama yapıldı.

soruşturma başlatıldı

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, yangının çıkış sebebini tespit etmek ve olası ihmalleri araştırmak amacıyla soruşturma açıldığını duyurdu. Yerel medya, konser organizatörlerinin ve gece kulübü yönetiminin gözaltına alındığını bildirdi. Yetkililer, ölü sayısında artış olmasından endişe duyduklarını belirtirken, faciayla ilgili detaylı bir rapor hazırlanacağı ifade edildi.