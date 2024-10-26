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Gece Kulübünde Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Olayın Gerçekleşme Zamanı ve Yeri

Olay, saat 03.00 civarında Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi’nde, Özlüce Bulvarı üzerindeki bir gece kulübünde gerçekleşti. Burada iki grup arasında yaşanan tartışma, dışarıya taştı ve kavgaya dönüşerek tabancaların kullanıldığı bir çatışmaya neden oldu.

Yaralanan Kişiler ve Olayın Sonrası

Kavgada, Can K., arkadaşı Anıl S. ve gece kulübü güvenlik görevlisi Doğan S. yaralandı. Olayın taraflarından biri, kargaşadan yararlanarak hızla olay yerinden kaçmayı başardı. Olayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı. Can K.’nin durumunun hayati tehlike arz ettiği öğrenildi.

Polis Çalışmaları ve Yakalama Mücadelesi

Olay yerinde detaylı incelemeler yapan polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Süreç, güvenlik güçlerinin olayla ilgili gereken adımları atmasını sağlıyor.

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