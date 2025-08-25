Gece Olunca Bitcoin Düşmeye Başladı

BITCOIN’DEKİ SERT DÜŞÜŞ

Hafta boyunca 118 bin doları gören Bitcoin, 25 Ağustos gecesi ani bir düşüşle 110.600 dolara kadar geriliyor. Bu hızlı değer kaybı, piyasalarda panik satışlarını beraberinde getiriyor.

BÜYÜK YATIRIMCILARIN ETKİSİ

Piyasa analistlerine göre, bu ani dalgalanmanın sebeplerinden biri büyük yatırımcıların, yani balinaların, topluca yaptıkları satışlar. Yüksek hacimli işlemler, satış baskısının zincirleme etkisiyle daha da derinleşiyor.

Bitcoin’deki düşüş, Ethereum, Solana gibi altcoinleri de olumsuz yönde etkiliyor. Birçok yatırımcı, portföylerini tekrar gözden geçirmeye başlıyor.

GÜNCEL FİYAT DURUMU

25 Ağustos sabahı itibarıyla Bitcoin’in işlem fiyatı 112.000 dolarlara geriliyor. Analistler, 110.000 dolar seviyesinin kritik destek noktası, 118.000 doların ise güçlü bir direnç bölgesi olduğunu ifade ediyor. Bitcoin’in hızlı bir şekilde 7 bin doların üzerinde değer kaybetmesi, yatırımcıların panik satışına yönelmesine sebep oluyor. Uzmanlar, bu tür dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği konusunda uyarıyor.