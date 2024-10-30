“Gece Paylaşımından Sonra Aile Cinayeti”

Olayın Gelişimi

Batman’da, Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi’ndeki evinde eşi Tuba Adım ve oğlu Ali Ensar’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendisi de yaşamına son verdi. Aile, Tilmerç Mahallesi’ndeki bir sitedeki müstakil evde oturuyordu. Nesim Adım’ın dükkanına gitmemesi ve cep telefonuna yanıt vermemesi üzerine, arkadaşları endişe ederek durumu yetkililere bildirdi.

Olay Yeri İncelemesi

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, camı kırarak girdikleri evde Nesim Adım, eşi Tuba ve 11 yaşındaki oğlu Ali Ensar’ın cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan detaylı incelemede, Nesim Adım’ın önce ailesini silahla öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Aile üyelerinin cesetleri, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Üzücü Paylaşım

Aileden geriye, Nesim Adım’ın gece 02.00’da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun bulunduğu görüntü kaldı. Bu durum, olayın ne kadar trajik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.