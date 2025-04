Geleceğe Dair En Net Açıklama

VİCTOR OSIMHEN’İN GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Victor Osimhen’in temsilcisi George Gardi, yıldız futbolcunun geleceği hakkında görüşlerini paylaştı. Gardi, “Galatasaray bugün ligde nerede olurdu? Osimhen’in Galatasaray’da kalma ihtimali var mı?” sorusuna cevap verirken şunları dile getirdi: “Osimhen, transfer için uygun olması sayesinde şu anda Galatasaray’da. Kendisi üst düzey bir oyuncu, bir şampiyon. Dilediği her takımda forma giyebilir. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, şu an Galatasaray’da çok mutlu ve her anının tadını çıkarmak istiyor. Geleceğine dair kararını ise bu yolculuk tamamlandığında verecek.”

TRANSFERİN TARİHİ VE ÖNEMİ

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Gardi, “Osimhen’i ilk önerdiğinizde Okan Buruk nasıl tepki verdi?” sorusunu da yanıtladı. Gardi, “Victor Osimhen, Türkiye futbol tarihinin belki de en ikonik transferidir. 25 yaşında, kariyerinin zirvesinde ve 100 milyon avro piyasa değerine sahip. Bu transfer, sadece Galatasaray’a değil, aynı zamanda Türk futboluna da uluslararası alanda yeni bir vizyon kazandırmıştır. Bu transferi ben önerdim, yönettim ve sonuçlandırdım.” ifadelerini kullandı.

Gardi, Okan Buruk’a bu gelişmeleri anlattığında konunun önemini hemen kavradığını ve kulüp içindeki bazı şüpheci seslere rağmen, ilerleme kaydedebilmek için kendisine destek verdiğini belirtti. “Çünkü o dönemde kulüp içinde Icardi ve Batshuayi’nin yeterli olduğu görüşü hakimdi. Eğer Osimhen hamlesi yapılmamış olsaydı Galatasaray bugün ligde nerede olurdu?” şeklinde düşüncelerini aktardı.