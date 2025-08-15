Geleceğin Ustaları Burada Yetişiyor

ARTAN İLGİLER VE ÖNE ÇIKAN KURUMLAR

Son dönemlerde Türkiye’de meslek liselerine olan ilgi hızla artıyor. Bu alanda öne çıkan okullardan biri, İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (M.T.A.L) oldu. Okul, özellikle Elektrik Elektronik Teknolojisi, İtfaiye, Bilişim Teknolojileri ve İnşaat Teknolojileri alanlarında sağladığı eğitimle dikkat çekiyor. Hem İtfaiye hem de Elektrik Elektronik Teknolojisi başta olmak üzere diğer alanlarda sağladığı imkanlarla hızlı bir gelişim yakalamış durumda.

GELECEĞİN ATEŞ SAVAŞÇILARI

Şehit Büyükelçi İsmail Erez M.T.A.L’nin İtfaiye Bölümü, gelecekteki ateş savaşçılarını yetiştiriyor. Buradan mezun olan öğrencilerin çoğu, çeşitli il ve ilçelerdeki itfaiye bölümlerinde çalışmaya başlıyor. Okulun en önemli alanı ise Elektrik Elektronik Teknolojisi. Öğrenciler, devre ve tesisat bilgilerini öğrenmenin yanı sıra yazılım odaklı teknolojileri de ediniyorlar. Özellikle, son derece popüler olan PIC ve Arduino ile program yazmada yetkin hale gelen öğrenciler, mezun olduklarında iş bulmada oldukça şanslı oluyor.

KURUMSAL ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİĞİ

Öğrencilerin son sınıfta DESİ ve Mercedes gibi kurumsal şirketlerde staj görmeleri, kariyerlerine büyük katkı sağlıyor. Kendini ispatlayan öğrenciler, mezun olduktan sonra doğrudan bu kurumsal şirketlerde tam zamanlı iş imkanı yakalıyor. Şehit Büyükelçi İsmail Erez M.T.A.L, öğrencilere staj seçenekleri sunarak, onların sağlam bir gelecek için yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Okul, diğer meslek liselerine göre daha etkin bir atölye yapısına ve dinamik öğretmen kadrosuna sahip.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN YETİŞTİRİLDİĞİ KURUMLAR

Bilişim Teknolojileri ve İnşaat Teknolojileri alanlarında da başarılı öğrencilere ev sahipliği yapan Şehit Büyükelçi İsmail Erez M.T.A.L için kayıtlar devam ederken, kontenjanlar büyük oranda dolmuş durumda. Bu durum, doğru bir meslek lisesinin ne kadar çok tercih edildiğini gözler önüne seriyor ve gelecekteki başarı potansiyelini artırıyor.