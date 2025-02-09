Geleceğin Yıldızları Takım 2 Duyuruldu

GELECEĞİN YILDIZLARI VE YETENEKLERİ

Geleceğin Yıldızları, kariyerlerinin başlangıç dönemlerinde dikkat çeken ünlü futbol ikonlarının yanı sıra, futbolun gelecekteki parlak isimlerini temsil ediyor. EA SPORTS FC 25 Future Stars Takım 2’de yer alan yükselen yetenekler arasında Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Amad Diallo (Manchester United), Mary Fowler (Manchester City) ve Linda Caicedo (Real Madrid) ile birlikte EA SPORTS FC tarafından seçilen diğer 13 genç oyuncu bulunuyor.

SÜREKLİ GELİŞİM VE YÜKSELİŞ POTANSIYELİ

Seçilen her bir Geleceğin Yıldızı, şu anki etkileyici performansları dolayısıyla u23 oyuncularının kariyerlerinde “harika çocuk” döneminden çıkıp dünya klasmanına yükselme potansiyelini simgeliyor. İkinci haftada Geleceğin Yıldızları ICON’ları listesine katılan Garrincha, Alan Shearer, Luís Figo, Alessandro Nesta ve Rio Ferdinand, futbol tarihinin en efsanevi dönemlerini temsil ediyor.

OYUNCULARA EKLENEN YENİ İMKANLAR

EA SPORTS FC 25 oyuncuları, bugünden itibaren Takım 2’nin Geleceğin Yıldızlarını ve Geleceğin Yıldızları İKONlarını kadrolarına dahil etmeye başlayabilir. Ayrıca, hafta boyunca hedef ödülleri olarak ek Geleceğin Yıldızları öğeleri elde etme şansına sahip olacaklar. EA SPORTS FC 25 Geleceğin Yıldızları Takım 2 tam listesi ile birlikte, her oyuncunun sunmuş olduğu potansiyeller futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.