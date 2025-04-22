Gelecek 10 Yılın Trend Meslekleri

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üstünden yaptığı açıklamada, İŞKUR’un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma, imalat sektöründe en fazla iş gücü ihtiyacının yaşandığını ortaya koydu. 2 ve daha fazla çalışanı bulunan 86 bin iş yeri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, 20 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde açık iş oranının yüzde 29.7 olduğu vurgulandı. Bakan Işıkhan, “Üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ediyoruz. İŞKUR’un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması’nın sonuç raporlarını yayımladık,” dedi.

AÇIK İŞ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU MESLEKLER

Araştırmaya göre işverenlerin en fazla açık pozisyon bildirdiği meslekler şöyle sıralanıyor: Garson (Servis Elemanı), Makineci (Dikiş), Satış Danışmanı, Temizlik Görevlisi, Gazaltı Kaynakçısı, Kasiyer, Şoför-Yük Taşıma, Paketleme İşçisi, Konfeksiyon İşçisi ve Şoför-Yolcu Taşıma.

İSTİHDAMDA SORUN YAŞANAN MESLEKLER

İşverenler, istihdam etmekte en fazla zorlandıkları meslekleri de belirledi. Bunlar arasında Garson (Servis Elemanı), Sıvacı, Makineci (Dikiş), Kaynakçı, Temizlik Görevlisi, Aşçı, Satış Danışmanı, Şoför-Yük Taşıma, Şoför-Yolcu Taşıma ve Gazaltı Kaynakçısı yer alıyor.

GELECEĞİN MESLEKLERİ: YAZILIM VE YAPAY ZEKÂ

Araştırmada, işverenlerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde ön plana çıkmasını beklediği meslekler de listelendi. Bu meslekler, teknoloji ve sağlık alanlarını kapsıyor ve şunlar yer alıyor: Yazılım Mühendisi, Yapay Zekâ Uzmanı, E-Ticaret Uzmanı, Bilişim Uzmanı, İnşaat Mühendisi, Yapay Zekâ Geliştiricisi ve Dil ve Konuşma Terapisti, ayrıca CNC Operatörü.