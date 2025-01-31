Gelecek Hafta: Ekonomik Gündem ve Veriler

YURT İÇİ VERİLERİN ÖNEMİ

Yeni haftada, yurt içinde gözler özellikle tüketici fiyatları üzerinde yoğunlaşacak. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Enflasyon Raporu”nu açıklayacak ve Başkan Fatih Karahan, bu raporun sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca, yurt içinde takip edilecek diğer önemli veriler arasında üretici fiyatları, reel efektif döviz kuru, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve Hazine nakit dengesi bulunuyor. 2024 yılına ait adrese dayalı nüfus rakamları ve “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporu da bu hafta içinde açıklanacak.

YURT DIŞINDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Yurt dışında ise dikkati çeken ana veriler, ABD’nin tarım dışı istihdam verileri olacak. Bu verinin yanı sıra imalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) de takip edilecek. ABD’den çıkacak diğer önemli veriler arasında inşaat harcamaları, fabrika siparişleri, JOLTS açılan iş sayısı, ADP özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi, Michigan tüketici güven endeksi yer alıyor. Bununla birlikte Almanya’dan fabrika siparişleri ve sanayi üretimi ile Euro Bölgesi’nden gelen tüketici ve üretici fiyatları ve perakende satış raporları dikkatle izlenecek.