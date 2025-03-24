Gelendost Başkanı Mustafa Özmen Gözaltında

GİZEMLİ GÖZALTI OPERASYONU

Isparta’da Gelendost’un bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile birlikte 5 kişi, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Isparta Valiliği’nden gelen yazılı açıklamaya göre, “Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ilimiz Gelendost ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 şüpheli Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 24.03.2025 tarihinde; arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir” denildi.

Mustafa Özmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti aracılığıyla belediye başkanı olarak seçilmişti. Meral Akşener’in genel başkanlıktan ayrılmasının ardından Özmen, partisiyle olan bağlarını koparıp bağımsız bir belediye başkanı olarak görevini sürdürmeye başlamıştı. Özmen, hakkında çıkan bazı şaibeler sonucunda Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak Yalvaç’a götürüldü ve burada işlemleri devam ediyor.