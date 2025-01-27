Gelin-Görümce Hibeyle Reklam İşine Girdi

YENİ REKABETE ADIM ATILDI

Gaziantep’te Semiye Ortasöz (31) ve görümcesi Elif Ortasöz (42), almış oldukları eğitim ve hibe desteği ile kendi reklam ofislerini kurdu. Gelin ve görümce, bu yeni girişimleriyle kişiye özel baskılı ürünler, tabela, grafik tasarım ve şirketler için kurumsal reklam hizmetleri sunuyor. Semiye Ortasöz, “Özel sektörde çalışıyordum ve çocuklarım olduktan sonra işten ayrılmak zorunda kaldım. Sonrasında kendi işimizi kurma düşüncemiz oldu. Görümcemin biraz deneyimi vardı. Böylece birlikte reklam sektörüne girmeye karar verdik” dedi.

EĞİTİM VE DESTEKLE BÜYÜME

Özel sektörde çalışırken işine son vermek zorunda kalan Semiye Ortasöz ile ev hanımı Elif Ortasöz, iş yapmaya birlikte karar verdi. 2022 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’na kayıt yaptıran gelin-görümce, bir yıl boyunca grafik ve baskı tasarımı konusunda eğitim aldı. 2023 yılında eğitimi tamamlayan Ortasöz kardeşler, kendi reklam şirketlerini kurarak işe atıldı. Daha sonra devlet destekli projelerden faydalanarak hibe ile baskı makineleri alarak işlerini büyüttü. Şu an, kişiye özel baskılı ürünler, tabela, grafik tasarımı ve firmalara kurumsal reklam hizmetleri sunuyorlar.

TAMAMLAYICI İLİŞKİ

Semiye Ortasöz, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin GASMEK merkezlerinden grafik ve baskı tasarımı üzerine eğitim aldık. Kendi şirketimizi açtık ve bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Devlet desteklerinden faydalandık ve baskı makinelerimizi hibe ile aldık. Görenlerin tepkileri çok ilginç, ‘Tartışıp kavga etmiyor musunuz?’ diye soruyorlar. Kalıplaşmış düşünceler mevcut, ancak gelinle görümce anlaşamaz denmesine rağmen biz birbirimizi çok iyi anlıyoruz. 10 yıldır tanışıyoruz ve birimiz alevken diğerimiz su gibi ilişkimiz var” diye aktardı.

Elif Ortasöz ise birbirlerini tamamladıklarını belirten açıklamasında, “Önceden ev hanımıydım ve bu alanlarda ilgim vardı. Kardeşimin eşi ve ben, birlikte 1 yıl boyunca kurslara katıldık. Sonrasında kendi reklam şirketimizi kurarak, birlikte iş hayatımızda da hayatı paylaştık. İlk kez duyanlar genellikle şaşırıyor, ‘Kavga ediyor musunuz?’ diyorlar. Ancak sadece işte değil, özel yaşamlarımızda da birbirimize destek vererek çok iyi bir uyum içerisindeyiz” şeklinde konuştu.