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Gelinim Mutfakta’da 31 Ekim Sonuçları

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GELİNİM MUTFAKTA’DA GÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta programında 31 Ekim 2024 tarihinde günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin, izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?” sorusu, özellikle Kanal D’nin sevilen yarışması izleyenler arasında gündeme geldi. Nursel Ergin’in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen programda, izleyiciler her akşam sonunda puan durumunu ve çeyrek altını kimin kazandığını öğrenmek istiyor.

31 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’nın 31 Ekim bölümünde heyecan dolu anlar sürdü. Yarışmada çeyrek altının sahibi olarak Aysun öne çıktı. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, Aysun’un topladığı puanlar, onu günü birinci olarak tamamlamasını sağladı. Programın bu bölümündeki güncel puan durumu şu şekilde belirlendi:
Aysun: 19 puan
Ezgi: 13 puan
Seren: 12 puan
Beyzanur: 7 puan

NURSEL ERGİN’İN PROGRAMDAN AYRILIŞI

Nursel Ergin’in Gelinim Mutfakta programından ayrılışına dair henüz net bilgiler mevcut değil. Bu durum, izleyicilerin aklında bazı sorular yaratıyor. Gelinim Mutfakta, daha önceki sunucuları arasında Fatih Ürek, Demet Akalın, Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan gibi isimler yer alırken, şimdi sunuculuk görevi yeni bir isme devredilmiş durumda.

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