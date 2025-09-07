gelir-9-milyar-432-milyon-lira

MÜZE ZİYARETLERİ ARTMAKTA

Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınıyor ve bu zenginlikler müzeler aracılığıyla korunuyor. Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen, 2020-2024 yılları arasında müze ve ören yerlerine olan ziyaretler artış gösterdi. Artan ziyaretçi sayısı ile birlikte elde edilen gelir de yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinden elde edilen toplam gelir, bu beş yıllık dönem boyunca 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak kaydedildi. Bu süreçte satılan “MüzeKart” sayısı 15 milyon 667 bin 7 oldu.

Yeni müzelerin açılması, “MüzeKart” uygulaması ve teknolojik yenilikler, gece müzeciliğinin yaygınlaşması ve yurtdışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesi, Türkiye’deki müze ve ören yerlerinde hareketliliği artırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’deki müze sayısı geçen yıl 636’ya, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise 61 milyon 687 bin 726’ya ulaştı.

Koronavirüs salgınının yaşandığı 2020 ve 2021 yıllarında müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir öncekilerin altında kaldı. 2019’da 744 milyon 235 bin 981 lira olarak hesaplanan gelir, seyahat kısıtlamalarıyla birlikte 2020’de 169 milyon 308 bin 387 liraya düştü. 2021’de ise bu gelir bir miktar artarak 362 milyon 270 bin 93 liraya ulaştı ancak salgın öncesi dönem geliri seviyesinin altında kaldı.

Koronavirüs salgınının ulaşıma etkilerinin azalmasıyla birlikte, 2022’de müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 lira oldu. 2023’te bu rakam 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 lira iken, geçen yıl ise 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lira olarak kaydedildi. Böylece 2020-2024 döneminde toplam gelir 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak gerçekleşti.

MÜZEKART SATIŞLARI YÜKSELİYOR

Bakanlık tarafından satılan “MüzeKart” sayısında da büyük bir artış gözlemlendi. 2020 yılında 758 bin 509 kart satılırken, bu sayı geçen yıl 5 milyon 964 bin 575’e yükseldi. 2020-2024 döneminde satılan toplam kart sayısı 15 milyon 667 bin 7 olarak kaydedildi.