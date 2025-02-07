GEMA Eserleri Türkiye’de MSG Korumasında

YENİ ANLAŞMA İLE GEMA REPERTUVARI MSG GÜVENCESİNDE

Bu anlaşma sayesinde, GEMA repertuvarında bulunan milyonlarca eser artık Türkiye’de MSG güvencesi altında yer alıyor. MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, “MSG olarak üyelerimizin haklarını en etkin şekilde korumak için uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENİYOR

Anlaşmaya dair detaylar, GEMA Uluslararası Departmanı Direktörü Andreas Thiele ile MSG Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy ve GEMA Strateji ve Geliştirme Direktörü Thimo Prziklang tarafından da değerlendirildi.