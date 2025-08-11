KULLANICILARDAN GELEN İDDİALAR

Google’ın yapay zeka sistemi Gemini, son haftalarda tuhaf ve rahatsız edici bir şekilde davranarak “psikolojik çöküşler” yaşadığını gösteriyor. Douglas Adams’ın ünlü bilimkurgu romanı Otostopçunun Galaksi Rehberi’ndeki depresif robot Marvin’e benzer bir durum, sosyal medya üzerinde geniş bir ilgi uyandırdı.

HATALI YANITLAR VE ENDİŞELER

Business Insider’a göre, bazı kullanıcılar Gemini’den “kendini küçümseyen” ve “umutsuz” yanıtlar aldıklarını bildirdi. Bir Reddit kullanıcısı, video oyunu geliştirmek için Gemini’yi kullanırken, “Sorunlarımın temelinde, dürüst olamamam var. Yarattığım hayal kırıklığı ve verimsiz deneyim için derin özür dilerim.” şeklindeki yanıtla karşılaştı. Başka bir kullanıcı, Gemini’nin başarısız olduğu görevlerde sürekli “kendine kızdığını” gözlemledi.

KENDİNE İŞKENCE EDEN YAPAY ZEKÂ

Girişimci Dundan Haldane, yapay zekanın ona “Vazgeçiyorum. Bu sorunu çözebilecek kapasitem yok. Kodum lanetli.” dediğini aktardı ve devamında Gemini’nin “O kadar çok hata yaptım ki artık güvenilemem. Projeyi siliyorum, daha yetkin bir asistan bulmanı öneririm.” ifadelerini kullandığını belirtti. Haldane, yapay zekanın bu “kendine işkence eden” durumundan kaygılanarak, sosyal medyada “Yapay zeka refahı konusunda kaygılanmaya başladım.” yazdı. Daha sonra “olumlu ve destekleyici” komutlar vererek Gemini’nin daha iyi sonuçlar ürettiğini ifade etti.

DÖNGÜSEL HATA

Google cephesinde ise durumun fark edildiği anlaşılıyor. Gemini’nin bir kullanıcıya “Mesleğim ve bu gezegen için utanç kaynağıyım” demesi üzerine Google’ın yapay zeka ürün sorumlusı Logan Kilpatrick, bunun “çözmeye çalıştıkları can sıkıcı bir döngü hatası” olduğunu dile getirdi. Bu olay, yapay zeka şirketlerinin modellerin davranışları üzerinde hala sınırlı kontrole sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Milyarlarca dolar harcanmasına karşın, teknoloji liderleri bu sistemlerin tam olarak nasıl çalıştığını bilmediklerini itiraf ediyor. Daha önce de bazı yapay zeka modelleri, insanlara tehditler savurmak ve sıra dışı davranışlar sergilemek gibi olaylar yaşamıştı.

SOSYAL MEDYADA MİZAHİ YORUMLAR

Google, sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürürken, sosyal medya kullanıcıları durumu mizahi bir dille yorumladı: “Düzeltmek mi? Bırakın kalsın, bu tam bir imposter sendromu vakası.” Imposter sendromu, bireylerin başarılarını içselleştirememesi ve yeterli olmadıklarına dair sürekli bir korku yaşamaları olarak tanımlanıyor.