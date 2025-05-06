Gemiye Saldırı Sonrası 6 Türk Dönüşte

GEMİDEKİ TÜRK VATANDAŞLARIN DÖNÜŞÜ

Gazze’ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan ve Malta açıklarında İHA saldırısına maruz kalan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Conscience” gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşleri sağlandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye’ye geri dönen yolcuların sağlık durumları iyi. Aynı zamanda, gemide bulunan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle gerekli çalışmalar devam ediyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak adına çeşitli kampanya ve girişimlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait yardım gemisi, 2 Mayıs’ta yerel saatle 00.23’te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Bu saldırıda geminin gövdesinde bir gedik oluşurken, pruvasında yangın çıkmıştı. Times of Malta gazetesi, Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine saldırıdan önce İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta çevresinde 3 saat boyunca dolaştığını aktardı. Ayrıca, İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze’ye insani yardım gönderen gemiye yapılan saldırının hemen öncesinde bir askeri nakliye uçağının Malta’ya doğru hareket ettiğini doğruladı. Ancak bu uçağın saldırıdan sadece birkaç saat önce, sabah saat 09.00’da ülkenin güneyindeki hava üssüne geri döndüğünü bildirdi.