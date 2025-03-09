Gen Tedavisi İle Dolandırıcılık Skandalı

GEN TEDAVİSİ İDDİALARI

Konya’nın Selçuklu ilçesinde, gen tedavisi uygulayan bir laboratuvarla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Özel bir genetik kliniği hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve İl Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulunuldu. CİMER’e yapılan şikayette; “Klinikte, MS, miyotapi, sarı nokta, kanser ve SP gibi hastalıklara ‘gen’ tedavisi yapılıyor. Kök hücre tedavisini kabul eden hastalardan kan örneği alınarak, 2 gün sonra hücrenin üreyip üremediğinin bilgisi verilerek, 9 bin ila 12 bin dolar arasında ücret isteniyor. Tedaviyi kabul eden hastalardan ise elden ve kredi kartından ekstra yüzde 10 KDV oranı alınıyor. Sözde kök hücre tedavisinde hastalara ‘izotonik solüsyon’ enjekte ediliyor.” ifadesine yer verildi.

BASKIN VE ELE GEÇİRİLENLER

Şikayet sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, genetik kliniğine baskın düzenledi. Ekipler, kliniğin laboratuvar olarak kullanıldığı öne sürülen bodrum katta, kan örnekleri ve genetik materyalleri ele geçirdi. Yapılan baskınla, kliniğin faaliyetlerine yönelik ciddi soru işaretleri ortaya çıktı.