Genç Adam, Video Çekerken Vurdu!

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Acı olay, 22 Nisan günü saat 01.00 sularında Seyhan ilçesinin Mıdık Mahallesi’nde yaşandı. Murat Aras Hirman, motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. ile birlikte gezintiye çıkmıştı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., sosyal medya üzerinde paylaşmak amacıyla cep telefonuyla video çekerken elindeki tabanca aniden ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu çıkan mermi, Murat Aras Hirman’ın sırtına isabet etti. Yaralanma sonrasında motosikletin kontrolünü kaybeden Hirman ve M.E.Ş. yola düştü.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI VE FARKINDALIK

Hirman’ın kanlar içinde kaldığını gören M.E.Ş., hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan Murat Aras Hirman, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.E.Ş., polis ekiplerine arkadaşının nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla vurulduğunu ileri sürdü. Ancak, emniyete götürüldüğünde sorgusunda silahın kendisine ait olduğunu ve yanlışlıkla ateş aldığını kabul etti.

KAYBEDİLEN HAYAT VE YARGILAMA SÜRECİ

Hastanede başarılı bir ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Murat Aras Hirman, doktorların tüm çabalarına rağmen 29 Nisan’da yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.E.Ş., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.