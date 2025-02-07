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Genç Kadın Eski Sevgilisini Bıçakladı

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Olay, saat 15.00 sıralarında Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak’ta gerçekleşti. Afganistan uyruklu R.K.S. adlı kadın, 3 çocuğuyla birlikte sokakta yürüdüğü esnada eski erkek arkadaşı Türk vatandaşı S.A. ile karşılaştı. R.K.S. ve S.A. arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K.S., yanında bulunan bıçakla S.A.’yı yüzünden hafif şekilde yaraladı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.A.’ya ambulansta müdahale etti. Ardından R.K.S. ve S.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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