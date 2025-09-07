Gündem

Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Ayazmana Mahallesi’nde gerçekleşti. Genç kadından bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek acil durum merkezi ile iletişime geçti.

EKİPLERİN GELİŞİ VE DURUMUN BELİRLENMESİ

İhbar üzerine eve ulaşan sağlık ve polis ekipleri, Buket Gülver’i hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülver’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZENİN İŞLEMİ VE SORUŞTURMA

Güzellik merkezi sahibi olan genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna taşındı. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla anlaşılacak. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma yürütüyor.

