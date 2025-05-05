Genç Muhasebecinin Şüpheli Ölümü

KÜTAHYA’DA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Kütahya’nın Fuatpaşa Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan muhasebeci Gökhan Demir, annesi M.D. (55) tarafından odasında hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ İÇİN MORGDA

Demir’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, Demir’in ölümü şüpheli bir durum olarak değerlendiriliyor. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, hedefe yönelik bir soruşturma başlattı.