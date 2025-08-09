Gündem

Genç Mühendisin Kahreden Ölümü

OLAYIN DETAYLARI

Konya’nın Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan olayda, 25 gün önce burada çalışmaya başlayan 33 yaşındaki Maden Mühendisi Selman İlkel’in üzerine mermer blok düştü. İş makinesi kepçesinde bulunan ve 3 ton ağırlığındaki mermer blok, mühendis İlkel’in üzerine devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından hızla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmeler sonucunda Selman İlkel’in yaşamını yitirdiğini bildirdi. Cenaze, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

