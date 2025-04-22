Genç Oyuncu Fenerbahçe’den Ayrıldı

GENÇ OYUNCULARIN YETİŞİMİ

Kulüplerimizde yetişen genç yetenekler, kariyerleriyle dikkat çekiyor. Bu genç oyunculardan biri, 2017-18 sezonunda Fenerbahçe’nin altyapısından A Takım’a yükselen Ahmet Yiğit Gül.

KARİYER GİDİŞATI

2001 doğumlu olan Ahmet Yiğit Gül, Fenerbahçe’de yeterince forma şansı bulamadığı için 2018 yılında İstanbulspor’un altyapısına transfer oluyor. İstanbulspor’da da istediği fırsatları yakalayamayan genç golcü, sırasıyla Köroğluspor, Ahmetli Belediyesi, Güroymakspor, Eskişehir Demir Spor ve Modafen gibi kulüplerde oynuyor.