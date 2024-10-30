Genç Yaşındaki Hilmi Tunahan Öldü

OLAYIN GELİŞİMİ

Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan bir alkollü eğlence mekanı önünde 24 Ekim tarihinde yaşanan olayda, Y.F. yönetimindeki 54 TK 633 plakalı otomobil, kavgadan kaçmaya çalışırken yere düşen 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek’in üzerinden geçti. Bu sırada yola inen yabancı uyruklu A.R. de otomobilin etkisiyle metrelerce savruldu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Çiçek’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Çiçek, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane işlemleri tamamlandıktan sonra, ailesine teslim edilen Çiçek’in cenazesi, dün ikindi namazının ardından Serdivan ilçesindeki Yazlık Karaboğaz Camii’nde kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü ve olayın detayları araştırılıyor.